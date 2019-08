Il Milan proverà un ultimo assalto per Angel Correa in settimana. La trattativa con l’Atletico Madrid resta molto complicata nonostante la volontà del ragazzo.

L’operazione Angel Correa è ancora molto difficile. Il Milan insiste ma l’Atletico Madrid non fa passi indietro. Il giocatore vuole il trasferimento, volontà espressa ancora una volta dall’agente dell’argentino ai Colchoneros.

Il numero dieci dei biancorossi, che al momento è considerato solo una terza scelta per l’attacco di Simeone, rischia di restare solo una chimera per il mercato estivo del Milan. I rossoneri hanno ammesso e confermato che Correa rappresenta una scelta ideale, ma negli ultimi giorni l’affare sembra essersi complicato ulteriormente.

Simeone: “Correa? Deciderà l’Atletico Madrid ciò che è meglio”

Correa-Milan, affare complesso: le ultime

Oggi il Corriere dello Sport ha aggiornato la situazione relativa a questa lunga e complicata operazione di mercato. Le parole di Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, non hanno smosso più di tanto la situazione. Anzi, l’allenatore argentino ha fatto intendere di essere infastidito dai rumors e di voler trattenere tutti i suoi calciatori di valore.

L’affare è difficile e il motivo è di natura economica ovviamente: la richiesta è di 50 milioni, l’offerta è di 40 milioni più bonus. Una forbice molto ampia e nessuna delle parti sembra intenzionata ad assecondare le pretese dell’altra.

Intanto è previsto un ultimo blitz da parte del Milan, probabilmente nella persona di Zvonimir Boban, in direzione Madrid all’inizio della prossima settimana. I dirigenti proveranno a riaprire uno spiraglio last-minute, ma la situazione è bloccata e complessa: il Milan dovrebbe prima cedere l’esubero André Silva per liberare spazio, poi convincere l’Atletico a concedere uno sconto consistente rispetto ai 50 milioni di euro richiesti per Correa.

Le parole di Boban nella sua intervista odierna, riguardo all’atteggiamento elegante del Milan sul mercato, appaiono come un messaggio chiaro: i rossoneri faranno il possibile per Correa, ma senza alcuna apertura da Madrid l’argentino resterà un sogno irrealizzato dell’estate.

