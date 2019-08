Le formazioni che Udinese e Milan dovrebbero schierare oggi alle ore 18 per la prima giornata di campionato alla Dacia Arena.

Sarà un Milan nuovo quello che oggi, alle ore 18:00, scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese nella prima giornata di campionato. Ma Marco Giampaolo schiererà quasi gli stessi undici dello scorso anno, ma con modulo e idee molto diverse.

Un esordio particolare per Marco Giampaolo in panchina e per i suoi moderni e decisi schemi tattici; il Milan per tutta l’estate ha lavorato sul 4-3-1-2, sistema preferito del nuovo allenatore, e dunque seguirà tali dettami anche in vista della prima gara ufficiale della stagione.

Udinese-Milan, le formazioni della 1ª giornata di Serie A

Come proposto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si presenterà a Udine con una squadra ancora non al completo: mancheranno infatti diversi calciatori infortunati o fuori condizione. Out i lungodegenti Caldara e Theo Hernandez, così come Reina che non ha ancora smaltito i problemi intestinali e Biglia, ultimo a sventolare bandiera bianca nell’allenamento di venerdì.

Solo panchina per i nuovi acquisti, che Giampaolo considera ancora non inseriti del tutto: i vari Duarte, Krunic, Bennacer e Leao sono stati tutti convocati, ma pare molto difficile che scenderanno in campo se non per uno spezzone finale.

Spazio dunque alla vecchia guardia: Donnarumma tra i pali, difesa a quattro fotocopia della scorsa stagione, a centrocampo Calhanoglu giocherà in regia affiancato da Borini e Paquetà come mezzali. Nuovo ruolo per Suso, schierato come trequartista, alle spalle del duo Piatek-Castillejo.

Risponderà l’Udinese di Igor Tudor con un più abbottonato 3-5-1-1, dove il ruolo più importante l’avrà Rodrigo De Paul, fantasista argentino che agirà tra le linee, cercando di ispirare l’unica punta Lasagna. Spazio anche ad alcuni volti nuovi in casa friulana, come il difensore Becao e il metronomo Jajalo.

