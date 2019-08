Il tecnico Marco Giampaolo è pronto per l’esordio in campionato con il Milan e sa che dovrà puntare esclusivamente la Champions League.

La conferenza stampa di ieri a Milanello ha chiarito tutte le posizioni di Marco Giampaolo, non solo dal punto di vista delle scelte tattiche.

Il tecnico rossonero, visibilmente emozionato per la sua prima da allenatore di un grande club, ha fatto intendere di avere le idee ben chiare. Ha lavorato su schemi e metodi ben precisi durante l’estate, ha creato un ottimo feeling con i suoi calciatori, sa bene su chi puntare nell’immediato per avere l’impatto giusto sul campionato.

Nella conferenza, come riporta la Gazzetta dello Sport, Giampaolo ha chiarito l’obiettivo primario del Milan: “Io so dove voglio andare ma occorre tempo per arrivarci. La Champions? Corrono tante squadre per arrivarci e dobbiamo farlo anche noi”.

L’ex tecnico doriano più volte si è detto pronto a difendere i suoi calciatori come fossero in battaglia: “A me va bene chi c’è, anche perché mi rende sereno il fatto che i calciatori mi seguono, sono attenti e fidelizzati. Per quanto riguarda il mercato, se c’è da intervenire la dirigenza sa cosa fare. Ho la fortuna di lavorare con dirigenti che sono stati grandi calciatori e che quindi hanno un punto di vista tecnico molto raffinato”.

Impossibile non cominciare puntando forte su Jesus Suso, pupillo di Giampaolo che ha dato già risposte positive: “Nella visione di tutti è un esterno, e all’inizio anch’io avevo qualche dubbio, ma lui mi ha dato ampia disponibilità e gli ho visto fare cose egregie. Senza mai lamentarsi. I giocatori forti offensivi per me possono giocare dappertutto. Comunque sì, il sistema di gioco per lui lo avrei potuto cambiare. Sono felice che resti, ma il mercato è ancora aperto…”. Una dichiarazione, l’ultima, posta lì quasi a scongiurare sorprese last-minute.

Milan, si ricomincia: esordio a Udine con la vecchia guardia