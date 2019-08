Il Torino, alla ricerca di un fantasista per completare la propria rosa, si sarebbe messo sulle tracce di Hakan Calhanoglu del Milan.

Da domani inizierà l’ultima settimana del lungo e sempre articolato calciomercato estivo, che chiuderà i battenti il prossimo 2 di settembre.

Non sono escluse sorprese last-minute anche per il Milan; la formazione di Marco Giampaolo sogna un ultimo colpo in attacco, opzione impossibile senza però almeno una cessione onerosa. E proprio in tal senso arriva la notizia, lanciata dalla Gazzetta dello Sport, che riguarda un elemento della squadra titolare rossonera.

Pare che il Torino, altra squadra italiana alla ricerca di un fantasista per completare la rosa, si sia informata su Hakan Calhanoglu. Il numero 10 del Milan è finito nella lista dei possibili colpi finali granata, visto che avrebbe tutte le caratteristiche richieste per il 3-4-2-1 schierato da Walter Mazzarri.

Per ora si tratta solo di contatti informali tra i due club, con il Torino che considera Calhanoglu un’opzione al momento secondaria, alle spalle dei primi obiettivi Verdi e Berardi.

La situazione di Calhanoglu al Milan è comunque intricata: per i rossoneri non è un calciatore incedibile, vista l’ampia concorrenza a centrocampo, dunque qualsiasi proposta da 20-25 milioni verrebbe presa in considerazione.

Ma c’è da pensare anche alle volontà di mister Giampaolo, pronto a rigenerare il turco nel ruolo di regista difensivo. Non a caso oggi, nell’esordio stagionale tra Udinese e Milan, il numero dieci rossonero verrà preferito al neo acquisto Bennacer come metronomo davanti alla difesa.

CorSport – Kessie-Monaco, non è finita: la richiesta del Milan