Calciomercato Milan: il club rossonero si è ributtato su Merih Demiral, difensore centrale della Juventus. Contatti avviati per il talento turco.

Il Milan non pensa solamente all’attacco per i rimanenti giorni del calciomercato. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la dirigenza vuole rinforzare anche la difesa.

Sembra esserci un ritorno di fiamma per Merih Demiral. Ci sono stati dei contatti tra le parti e domani potrebbe esserci un incontro con la Juventus. Il Milan sembra disposto a fare un investimento da ben 35 milioni di euro se i bianconeri apriranno al trasferimento. Essendoci stata una frenata per la cessione di Daniele Rugani alla Roma, il club piemontese potrebbe decidere di sacrificare il giovane talento turco. Da dire che al Sassuolo spetterebbe una percentuale del ricavato.

Già settimane fa il nome di Demiral era costantemente accostato al Milan, che dopo alcuni sondaggi aveva però deciso di puntare su Leo Duarte. Il brasiliano è arrivato dal Flamengo per 10-11 milioni di euro, un prezzo decisamente inferiore a quello richiesto dalla Juventus per Demiral. Adesso pare che il Diavolo sia di nuovo interessato all’ex Sassuolo e va capito se si possa sviluppare qualcosa di concreto. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

La Vecchia Signora ha investito circa 18 milioni per acquistare il 21enne cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahce. Il calciatore era approdato in Italia nel gennaio 2019 proveniente dall’Alanyaspor, che lo aveva ceduto al Sassuolo per circa 9,5 milioni. I buoni mesi trascorsi in Emilia hanno convinto la Juventus ad assicurarsi Demiral.