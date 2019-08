Il Milan dopo la sconfitta ha necessità di voltare pagina: testa bassa e lavorare, il diktat. Sui social il club ha scritto: “Inizia una nuova settimana”, che porterà a Milan-Brescia.

Una sconfitta traumatica, per certi versi, quella di ieri contro l’Udinese: passateci il termine… Inaspettata, soprattutto per come è arrivata. Senza un tiro in porta, senza mai aver dato l’impressione di poter far male all’avversario.

E quando si gioca così, c’è poco da recriminare, nonostante le scelte arbitrali non siano state spesso condivisibili. Il Milan però ha la necessità di rialzare la testa, tornare a lavorare. Del resto “il lavoro è la strada giusta da percorrere, l’unico modo per migliorare” come ha detto più volte Marco Giampaolo.

E il Milan, calciatori, staff e allenatore, fanno proprio questo: voltano pagina e vanno avanti. Bisogna subito mettersi alle spalle la pessima prestazione di Udine: non dimenticarla, ma solo per non ripetere gli stessi, pessimi, errori.

Milan, risoluzione Strinic: i dettagli economici

Milan: testa bassa e lavorare…

Visualizza questo post su Instagram A new week begins 🔴⚫️ Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 26 Ago 2019 alle ore 8:08 PDT

Proprio su Instagram il Milan ha mandato un messaggio ai propri calciatori, nonché ai tifosi stessi: “Inizia una nuova settimana”. Testa bassa e lavorare. Il prossimo impegno in Serie A sarà sabato contro il Brescia, a San Siro. E proprio il pubblico rossonero dovrà, come ha sempre fatto dagli spalti, sostenere la propria squadra dal primo all’ultimo minuto.

Inutile dire che una vittoria contro il neo-promosso Brescia è altamente obbligatoria per il Milan. Proprio il club lombardo arriva dalla bella e convincente vittoria fuori casa contro il Cagliari.

Visualizza questo post su Instagram 💪🏻💪🏻💪🏻 #ForzaMilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 26 Ago 2019 alle ore 10:19 PDT

El Chiringuito TV: “Correa vicino al Milan, affare da 40 milioni”