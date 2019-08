Dalla Spagna rivelano che il trasferimento di Correa in direzione Milan e quello di Rodrigo all’Atletico Madrid sono vicini. Le ultime di calciomercato.

La prestazione negativa del Milan contro l’Udinese spinge la dirigenza ad accelerare il calciomercato, considerando pure che manca ormai poco alla scadenza del 2 settembre.

Per l’attacco si parla sempre di Angel Correa, 24enne argentino che da tempo il Diavolo ha messo in cima alla lista degli obiettivi. Oggi il giocatore non si è allenato con l’Atletico Madrid e sembra che il suo trasferimento al Milan sia vicino. In Spagna si dicono convinti che l’operazione a breve possa finalmente concludersi.

Calciomercato Milan, fatta per Correa? In Spagna ci credono

El Chiringuito TV conferma in questi minuti che Correa è vicino al Milan, che per lui ha offerto 40 milioni di euro. Sembra che l’Atletico Madrid abbia deciso di rivedere le proprie pretese, così da poter accelerare l’arrivo di Rodrigo Moreno dal Valencia. Da tempo si parla di questi due affari e in questi giorni possono andare in porto.

La fonte spiega che in Spagna sono presenti rappresentanti del Milan per la fumata bianca dell’operazione Correa. Si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore. L’arrivo dell’argentino alla corte di Marco Giampaolo rappresenterebbe certamente un colpo molto importante. Nel reparto offensivo servono le caratteristiche dell’attuale numero 10 dell’Atletico Madrid: velocità, abilità nel dribbling, imprevedibilità.

🔴⚪️ ¡OJO! Inminente salida de CORREA que le abriría las puertas del ATLETI a RODRIGO. #JUGONES pic.twitter.com/ByhosFhHzS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 agosto 2019

Anche i colleghi di Calciomercato.it confermano che sono alte le possibilità che l’affare possa andare in porto. Lo spogliatoio dell’Atletico Madrid avrebbe già capito che il giocatore è destinato ad andar via. Lui vuole soltanto il Milan e lo sta facendo capire alla società spagnola da tempo. La distanza fra le due società non è un ostacolo: si arriverà presto ad un accordo.

