Udinese-Milan, il commento di Marco Giampaolo nel post partita. Il tecnico ammette i problemi, valuta novità tattiche e va oltre il rigore non concesso nei minuti finali

Non può che essere amareggiato Marco Giampaolo al termine di Udinese-Milan. E come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico rossonero ha fatto mea culpa aprendo anche a importanti cambiamenti nel post partita.

L’allenatore si è soffermato in particolare sull’attacco, il reparto che più di tutti fatica in questa nuova avventura: “I movimenti offensivi dei tre davanti non mi sono piaciuti, forse perché non è nelle loro corde recitare un ruolo piuttosto che un altro. Magari chiedo loro alcune cose ma hanno altre caratteristiche e così rischi di snaturarli”.

Udinese-Milan, il commento di Giampaolo

Possibili novità in vista, quindi. Sarà ritorno al 4-3-3? “Occorre mettere gli uomini nelle condizioni ideali. Penso a un Milan diverso nelle soluzioni offensive. Castillejo dei tre è quello che paradossalmente interpreta le cose nel modo che chiedo, ma bisogna mettere in condizioni migliori gli altri due perché così siamo sterili. Piatek probabilmente da solo gioca meglio” .

Inutile nascondersi dietro all’episodio dell’ultimo minuto: “Il rigore? Magari te lo concedono, magari pareggi, ma questo non porta a valutazioni diverse”. La verità è che qualcosa dovrà cambiare inevitabilmente: “La squadra sa fare le cose fino a un certo punto e per rifinirle bisogna cambiare prospettive offensive. Devo andare oltre il risultato, devo spostare qualcosa”.

