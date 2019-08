Diego Laxalt non diventerà un giocatore dell’Atalanta. Salvo sorprese, il suo futuro non sarà a Bergamo. Nonostante la trattativa iniziata nei giorni scorsi, sembra che l’eventuale trasferimento sia ormai saltato.

Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport l’Atalanta ha deciso di chiudere per Guilherme Arana. Il 22enne brasiliano milita nel Siviglia, dove è approdato nel gennaio 2018 proveniente dal Corinthians senza riuscire a mettersi in luce. Però in patria prometteva bene e ciò ha spinto la Dea a puntare su di lui. Prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro.

Milan, l’Atalanta chiude per Arana. Laxalt al Torino?

Arana in questi giorni è stato accostato anche alla Spal, però la prospettiva di giocare in Champions League nella squadra di Gian Piero Gasperini ha facilitato la sua scelta. Alcune voci dalla Turchia davano pure il Fenerbahce sul giocatore classe 1997, ma il suo destino è quello di vestire la maglia nerazzurra.

L’Atalanta ci ha provato concretamente per Laxalt, pupillo di Gasperini ai tempi del Genoa. Ma non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio e di conseguenza la dirigenza atalantina ha virato su un altro obiettivo. Il Milan è costretto, almeno per ora, a tenersi un calciatore fuori dal progetto. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Torino, ma rimane da capire se il patron Urbano Cairo sarà disposto ad effettuare un investimento sull’uruguayano.

Il cartellino è valutato 13-14 milioni. Torino e Milan potrebbero avere un incontro per discutere del possibile trasferimento di Laxalt alla corte di Walter Mazzarri. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore su questa pista di calciomercato. Da non escludere che emergano opzioni estere. Nei giorni scorsi si parlava del Marsiglia.

