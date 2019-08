Calciomercato Milan: aggiornamenti da Sky Sport 24 sulle operazioni in entrata del club rossonero. Il punto su José Angel Correa, Everton Soares e Rodrigo De Paul.

Non mancano, soprattutto in questi ultimissimi giorni di mercato, indiscrezioni e aggiornamenti su possibili colpi del Milan, in entrata e in uscita.

Aggiornamenti sono arrivati questa sera nel corso di Sky Sport 24. Il giornalista Luca Marchetti ha parlato anzitutto dell’operazione José Angel Correa, in stand-by al momento: “Il Milan non cambia posizione perché sa che il giocatore vuole venire in rossonero. È forte della sua volontà. L’Atletico Madrid con le stesse necessità, si ferma sul fatto che altre squadre gli abbiano presentato offerte più vantaggiose”.

Milan: Everton Soares e De Paul nel mirino

Quando mancano quattro giorni alla fine del calciomercato, il Milan sta inevitabilmente studiando nuove alternative. Il tempo scarseggia, ma si proverà fino all’ultimo ad acquistare un rinforzo importante.

In tal senso, da Sky Sport 24, arrivano queste novità: “Tra le ipotesi c’è Everton del Gremio. La trattativa è difficile perché il suo cartellino è frazionato. L’altro nome, che vale anche per la Fiorentina, è anche De Paul ma questa pista non è ancora stata approfondita”.

Il nome di Everton Soares è già circolato in questi giorni, soprattutto nell’ottica di un cambio modulo con un passaggio al 4-3-3 in cui si necessita di esterni d’attacco veloci e bravi nel dribbling.

Per quanto riguarda, invece, il nome di Rodrigo De Paul, è un’indiscrezione della quale si era parlato pochissimo. L’argentino ha grandi qualità, ed è in uscita dall’Udinese. Da giorni si parla di un forte interesse della Fiorentina, ma l’operazione non è ancora chiusa e potrebbero esserci i margini per un inserimento del Milan.