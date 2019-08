L’agente di Laxalt ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro con il Milan oggi. Pista Torino ancora aperta, ma occhio alla sorpresa Sassuolo.

Anche oggi ci ha tenuto impegnati la telenovela Diego Laxalt, uno dei tanti esuberi della rosa che il Milan non riesce a piazzare. Oggi il suo agente è stato nuovamente in sede dopo l’appuntamento di ieri per provare a sbloccare la situazione.

Il Torino è ancora in pole position, nonostante le indiscrezioni di oggi che parlavano di una frenata. Il procuratore, uscito da Casa Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti lì presenti: “Torino? Stiamo parlando e tra oggi e domani si può chiudere. Sassuolo? Non posso parlarne“, le dichiarazioni riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb.

I granata restano in corsa quindi, ma al momento sono con la testa al Wolverhampton: stasera la squadra di Walter Mazzarri si giocherà l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League. L’andata è finita 3-2 in favore degli inglesi, il Torino è obbligato a fare un’impresa. Impossibile adesso pensare al calciomercato e a Laxalt.

Ma l’arrivo di un esterno sinistro è ancora una priorità della società. Era tutto fatto per Fares della SPAL, ma poi l’infortunio grave al ginocchio ha fatto saltare tutto. L’uruguagio del Milan è l’alternativa ideale perché conosce già il sistema di gioco proposto da Mazzarri: è nel 3-5-2 del Genoa, infatti, che ha espresso il suo miglior calcio.

Attenzione però alle sorprese. Anche il Sassuolo cerca un esterno sinistro e Laxalt è fra i primi nomi della lista. Se dovesse andare storto qualcosa col Torino, i neroverdi sarebbero pronti ad inserirsi. E le parole dell’agente rilasciate poco fa lasciano qualsiasi porta aperta. Speriamo che possa risolversi in tempi brevi questa situazione che ha del paradossale e del grottesco.

