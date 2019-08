Si è tenuto oggi il consiglio di amministrazione del Milan. I rossoneri chiudono l’esercizio relativo alla scorsa stagione con una perdita superiore agli 80 milioni.

Oggi si è tenuto il consiglio di amministrazione a Casa Milan per fare il punto sui conti del club, relativi alla stagione 2018-19, e per iniziare a progettare le strategie future. Presente ovviamente il presidente Paolo Scaroni.

L’ANSA ha fornito gli aggiornamenti in merito a quanto emerso dalla riunione. Il Milan, per l’esercizio relativo allo scorso anno sportivo, andrebbe verso un rosso in bilancio superiore agli 80 milioni. Nonostante questo, Elliott Management Corporation ha deciso di non deliberare alcun aumento di capitale.

Il fondo americano, come ricordate, ha rilevato il Milan un anno fa “sull’orlo del fallimento e della bancarotta“, sottolinea l’ANSA. I costi gestionali, quindi stipendi e ammortamento dei cartellini, superavano di gran lunga i ricavi. La proprietà ha un piano molto importante per riportare il club in linea coi parametri, ma per realizzarlo c’è bisogno di tempo e di tanto lavoro.

L’idea ovviamente è quella di rispettare in toto le regole del Fair Play Finanziario in modo da non avere più problemi in futuro con l’UEFA. Proprio per questo ha deciso quest’anno di rinunciare all’Europa League e di ripartire praticamente da zero.

Si sottolinea però che il Milan, rispetto a molti altri club italiani, non ha alcun debito con le banche né altri impegni sui mercati obbligazionari. Questo grazie all’intervento di Elliott Management un anno fa.

