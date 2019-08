Non si sblocca la cessione di Diego Laxalt. L’agente è nuovamente a Casa Milan per risolvere la questione. Il Sassuolo è alla finestra, più lontano il Torino.

Che fatica vendere. Il Milan non riesce a piazzare gli esuberi nonostante tre mesi intensi di indiscrezioni, chiacchiere e trattative. André Silva non trova sistemazione e Diego Laxalt non ha ancora accettato l’idea di andar via.

Rifiutata l’Atalanta, ora l’uruguagio sembra dubbioso anche sull’opzione Torino. Stando alle ultime voci, il calciatore non gradirebbe l’opzione granata, ma resta sullo sfondo il Sassuolo, a caccia di un esterno sinistro. L’agente del giocatore, già a Casa Milan ieri, è di nuovo in sede in questi minuti. Le parti sono al lavoro per sbloccare l’uscita del giocatore, come riportato da Tuttomercatoweb.

I neroverdi in questo momento sarebbero la pista più praticabile per il futuro di Laxalt, ma attenzione alle sorprese, perché l’uruguagio ha finora rifiutato qualsiasi destinazione. Atalanta prima, ora pare aver fatto lo stesso con il Torino. Il Milan aveva accettato l’offerta del prestito oneroso con diritto di riscatto a 13 milioni. Adesso vedremo quale sarà la proposta del Sassuolo e se ci sono i margini per la chiusura.

La cessione dell’esterno sinistro è fondamentale per il Milan, che non vuole tenersi sul groppone (e a libro paga almeno per questa stagione) un esubero, visto che in quel ruolo la società ha deciso di puntare su Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez. Laxalt percepisce 1,4 milioni a stagione.

