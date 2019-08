Mariano Diaz è tornato di moda in casa Milan per la questione attaccante. L’opzione è plausibile ma c’è l’ostacolo ingaggio.

Mariano Diaz potrebbe tornare di moda per il calciomercato Milan. I rossoneri hanno bisogno di un elemento in avanti: saltato ormai Angel Correa, è difficile arrivare a profili come Memphis Depay ed Everton.

Lo spagnolo, in uscita dal Real Madrid, è un’opzione possibile e funzionale a ciò di cui ha bisogno la squadra rossonera. Infatti può giocare da seconda punta nel 4-3-1-2 o, eventualmente, da esterno a sinistra nel 4-3-3 o con gli esterni più stretti. Un attaccante completo quindi, chiuso ai Blancos da Benzema, Jovic, Hazard e chi più ne ha più ne mette. Ha ereditato la numero sette di Cristiano Ronaldo ma senza lasciare il segno.

Calciomercato Milan, Mariano Diaz: le ultime

I colleghi di Calciomercato.it hanno fornito alcuni dettagli interessanti di questa possibile operazione. Sembra che il Real sia disposto a trattare con il Milan visti anche gli ottimi rapporti fra le parti: gli spagnoli potrebbero accettare una formula di prestito con diritto di riscatto.

Al momento, però, non si segnalano contatti con l’entourage del giocatore. Calciomercato.it sottolinea però un aspetto molto importante che influirà sicuramente sulla trattativa: Mariano Diaz al Real Madrid guadagna 4 milioni e ha già fatto sapere di non fare sconti. Ecco perché spinge per rimanere in Spagna, dove però rischia di rimanere fuori dalle liste della Liga e anche della Champions League.

Lo scorso anno è arrivato in pompa magna dal Lione ma la stagione non è andata benissimo. Soltanto tredici presenze in campionato e tre gol. Tanti infortuni e soprattutto tanta concorrenza. In più, il Real Madrid ha dovuto fare i conti con una stagione tormentata fra il fallimento Julen Lopetegui, il capitolo negativo Solari e il ritorno di Zinedine Zidane non troppo incisivo.

