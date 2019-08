Giampaolo oggi ha provato Bonaventura nel ruolo di trequartista a sinistra nel 4-3-2-1. Bennacer in cabina di regia. Domani se ne saprà di più.

Il Milan tornerà in campo sabato pomeriggio alle 18:00 a San Siro contro il Brescia. Un’occasione importante, di fronte a 50mila spettatori, per dimenticare il disastroso inizio di Udine e rispondere alle tante critiche.

Alla ‘Dacia Arena’ Marco Giampaolo ha schierato il suo solito 4-3-1-2 ma adesso cambierà, come ha anticipato nelle interviste post partita. Si è parlato molto di 4-3-3 ma è molto più probabile che la variante sarà un 4-3-2-1, modulo già visto in passato nelle sue squadre e molto più in linea con il suo stile di gioco. In questo sistema di gioco non c’è posto per Samu Castillejo.

Milan-Brescia, probabile formazione rossonera

Jesus Suso infatti cambierà di poco la sua posizione che tenderà ovviamente verso destra. Krzysztof Piatek potrà avere maggior centralità come preferisce. C’è il dubbio per quanto riguarda il trequartista di sinistra. Che in molti hanno visto in Hakan Calhanoglu. Ma occhio alle sorprese.

Come rivelato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 poco fa, durante la partitella di oggi Giampaolo ha schierato in quel ruolo Giacomo Bonaventura, rientrato dopo un anno fuori per il problema al ginocchio. Chiaramente siamo soltanto al giovedì e maggiori indicazioni si avranno domani nell’allenamento di rifinitura.

Lo stesso giornalista, infatti, ha spiegato che probabilmente lì alla fine giocherà davvero Calhanoglu, ma il fatto che Giampaolo lo abbia provato oggi, significa che Jack è ad un buon punto della condizione. La formazione potrebbe essere completata da Lucas Paquetà mezzala a sinistra, Franck Kessie a destra e soprattutto Ismael Bennacer in cabina di regia. Insomma, basta con gli esperimenti…

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN:

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Bonaventura; Piatek.

