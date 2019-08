Barcellona e Paris Saint-Germain hanno trovato l’accordo per Neymar. Il brasiliano tornerà in Catalogna. Ecco cifre e dettagli dell’operazione.

Soltanto due anni fa fu l’acquisto più costoso della storia del calciomercato. Adesso Neymar è pronta fare il percorso inverso. Siamo finalmente in dirittura d’arrivo: c’è l’accordo fra Barcellona e Paris Saint–Germain per il ritorno del brasiliano in Catalogna.

Un’estate da protagonista più per questioni extra campo che per altro. Prima il caso di presunta violenza ad una ragazza, poi l’ennesimo infortunio che gli ha fatto saltare la Copa America, vinta proprio dal suo Brasile. Non è finita: la rottura con il PSG, la mancata apparizione al primo giorno di ritiro e tante critiche. Ha puntato i piedi per tornare al Barcellona e ora è stato finalmente accontentato.

Neymar torna al Barcellona

L’addio a Parigi sembrava inevitabile già dopo la fine dello scorso campionato. In molti avevano parlato di Real Madrid, che però nel frattempo ha fatto colpi importanti e ha dovuto fare i conti con il Fair Play Finanziario. Il Barça, invece, che si è appena liberato di Philippe Coutinho, passato in prestito biennale al Bayern Monaco, non ha avuto di questi problemi, nonostante l’acquisto da 120 milioni di Antoine Griezmann.

Il francese ha debuttato con un gol in assenza di Lionel Messi e Suarez, entrambi infortunati. A questi qui adesso si aggiungerà anche Neymar. Barcellona e PSG, come detto, hanno trovato un accordo oggi, a Montecarlo, dove alle 18:00 si terrà il sorteggio dei gironi di Champions League. Leonardo ha accettato un’offerta da 170 milioni più i cartellini di Todibo e Rakitic. Potrebbe andare in Francia anche Ousmane Dembele: in questo caso, diminuirebbe la parte cash.

Si tratta di un’operazione complessiva molto onerosa. Due anni fa passò dal Barcellona al PSG per 222 milioni, affare più costoso di sempre. Gli intermediari sono al lavoro in queste ore per chiudere. Neymar, insieme a Messi, Suarez e Griezmann, comporrà l’attacco più incredibile di sempre. Il brasiliano e il francese hanno l’età per raccogliere l’eredità dei due sudamericani.

