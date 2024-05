Niente Milan, il centrocampista vuole il Psg: l’annuncio in diretta

Il centrocampista ha altre preferenze rispetto al Milan. L’annuncio in diretta non lascia davvero dubbi: il punto della situazione

Tra i tanti nomi accostati al Milan in questi ultimi giorni c’è stato anche quello del calciatore sudamericano in forza al Psg. Si è scritto di un possibile trasferimento in rossonero con la formula del prestito.

Stiamo parlano di Manuel Ugarte, protagonista con la maglia dei francesi, anche nella serata di ieri, in occasione del ko contro il Tolosa. Il giocatore di Montevideo, che lo scorso 11 aprile ha compiuto 23 anni, si è detto rattristato della prestazione e rispondendo ad una domanda sul futuro ai microfoni di Prime Video ha manifestato la propria preferenza: “Il pubblico meritava una vittoria – riporta FootMercato – Eravamo già campioni e abbiamo cercato di finire questa stagione a testa alta ma non ci siamo riusciti. E’ una sconfitta che ci farà crescere, ma questo è il calcio di alto livello, bisogna essere sempre concentrati mentalmente. Se sarei al PSG l’anno prossimo? Vedremo, mi piacerebbe, ma dobbiamo vedere, per ora, sono qui e mi sto godendo la fine della stagione”.

Parole quelle di Ugarte che lasciano qualche possibilità di addio al Psg al termine della stagiona, ma secondo quanto riportato da FootMercato è da escludere un suo addio con la formula del prestito. Non è un’idea, infatti, del Psg privarsi del calciatore con questa formula. L’uruguaiano, ricordiamo, ha una clausola da 60 milioni di euro. Impossibile che il Milan decida di investire così tanti soldi per un centrocampista.

L’ipotesi prestito regge poco anche perché Ugarte è stato protagonista della stagione del Psg con 36 presenze e oltre 2300 minuti giocati. Il centrocampista non è riuscito a trovare la via della rete, ma ha comunque realizzato tre assist.

Colpo a centrocampo

Il Milan, verosimilmente, dovrà guardare altrove per rafforzare il centrocampo. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono davvero tanti e tra questi c’è anche quello di Sofyan Amrabat.

E’ un profilo che piace tanto, tornerà dal Manchester United e la Fiorentina è pronto a cederlo per meno di 20 milioni. Impossibile trattenerlo con un contratto in scadenza fra poco più di un anno. Ha un accordo fino al 30 giugno 2025 anche Pierre-Emile Højbjerg, che ha deciso di non rinnovare il proprio accordo con il Tottenham. Il danese 28enne è stato accostato anche alla Juventus, ma attenzione alla Premier League, così come per Fofana. Il francese del Monaco è forse il nome in cima alla lista, ma la concorrenza è davvero importante e i prossimi Europei non faranno altro che complicare le cose. Il prezzo, infatti, potrebbe alzarsi ulteriormente.