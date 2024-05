Italia distrutta: salta la qualificazione alle Olimpiadi, crollo azzurro

Notizia davvero negativa per lo sport azzurro. La debacle dei nostri atleti non farà partecipare nessuno di loro alla attesa Olimpiade di Parigi.

Manca sempre meno all’evento sportivo più atteso dell’anno, che si svolgerà a luglio in quel di Parigi. Parliamo delle Olimpiadi, ovvero la trentatreesima edizione dei giochi internazionali. Un appuntamento che tanti sportivi ed atleti sognano da una vita e che dunque si stanno preparando per affrontarlo.

L’Italia, che ha sempre avuto ottime tradizioni e medaglieri di tutto rispetto ai giochi olimpici, si presenterà con numerosi atleti al via della manifestazione, che avrà come data di inizio il 26 luglio prossimo. Tantissime le discipline in cui gli azzurri cercheranno di arrivare a medaglia e dare grosse soddisfazioni al nostro paese.

Nell’ambito degli sport individuali però è giunta una notizia davvero negativa, ovvero una mancata qualificazione generale in una disciplina dove si nutrivano grandi speranze. Gli ultimi risultati di qualificazione sono stati dei veri e propri buchi nell’acqua, che hanno costretto il gruppo italiano ad abbandonare ogni speranza di prendere un biglietto per le gare di Parigi.

Tutti sconfitti gli atleti azzurri: niente Olimpiadi di Parigi

La disciplina di cui parliamo è la lotta greco romana, uno sport culturalmente storico che ancora oggi è molto praticato anche nelle palestre del nostro paese. Per questo la speranza era di vedere un buon numero di atleti nostrani partecipare ai giochi olimpici e sfidarsi con alcuni dei campioni internazionalmente già riconosciuti.

Purtroppo però, in ambito maschile, la lotta greco romana non avrà rappresentati italiani. Il torneo di qualificazione olimpica disputatosi a Istanbul ha visto la sconfitta al primo turno di tutti gli atleti italiani. Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili. Tutti sconfitti, rispettivamente contro l’estone Jeremejev, l’indiano Vikas, l’armeno Tedevosyan e l’ungherese Sozke. Per nessuno dei quattro c’è la possibilità di ripescaggio.

Una debacle inaspettata, anche se di fronte vi sono atleti e paesi con una storia importante nella lotta, come coloro di origine mediorientale o delle ex repubbliche sovietiche. La speranza nel torneo pre-olimpico riguarda ora il lato femminile. La nazionale italiana può schierare 6 atlete, tutte pronte a strappare un pass. Si tratta di Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva e Enrica Rinaldi.

Nell’ultima olimpiade, quella di Tokyo 2021, l’Italia nell’ambito lotta ha ottenuto una sola medaglia, il bronzo nella lotta libera categoria -97 kg di Abraham Conyedo, il cubano naturalizzato azzurro.