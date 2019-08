Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha negato la possibilità che Rodrigo De Paul approdi a Firenze. A questo punto il Milan potrebbe provarci.

Rodrigo De Paul potrebbe essere un obiettivo del Milan in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Viste le difficoltà ad arrivare a profili come Angel Correa dell’Atletico Madrid ed Everton Sousa Soares del Gremio, l’argentino dell’Udinese può essere un’idea concreta.

In questi giorni si è parlato molto dell’assalto della Fiorentina per il giocatore, ritenuto dalla dirigenza viola un colpo adatto alle esigenze di Vincenzo Montella. Tuttavia, oggi in conferenza stampa il direttore sportivo Daniele Pradé ha smentito la possibilità di un approdo del talento sudamericano a Firenze: «Non arriva, vi levo subito il dubbio. Non arriva nonostante il rapporto ottimo con Pozzo. Non c’è la possibilità di prenderlo».

De Paul, niente Fiorentina: tentativo del Milan?

A questo punto il Milan sarebbe senza una concorrente nella corsa a De Paul. Ma rimane sempre da considerare che l’Udinese valuta circa 35 milioni di euro il proprio gioiello. Una cifra importante che il club rossonero adesso non sembra poter investire, a meno che non riesca a concretizzare qualche cessione remunerativa. L’uscita di André Silva sarebbe ideale per finanziare tale operazione, ma al momento il suo addio appare lontano: mancano le giuste offerte.

De Paul nella formazione di Marco Giampaolo potrebbe ricoprire più ruoli. E’ un giocatore duttile e con qualità tecniche rilevanti. Una piazza come Udine ormai gli sta stretta e sente il bisogno di mettersi alla prova in una squadra più importante. Il Milan sarebbe adatto alle sue ambizioni. Da vedere se una trattativa si potrà concretamente sviluppare in questi ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato. Si attendono aggiornamenti sui movimenti in casa rossonera. Da ricordare che De Paul ha il medesimo agente di Correa.

