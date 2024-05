Il super talento conferma tutto: “Mi voleva il Milan, ecco com’è andata”

Il giocatore ha confermato dell’offerta del Milan arrivatagli in estate. Ha spiegato perché ha scelto di approdare in un altro club. Parole stupefacenti.

Il Milan, negli ultimi anni e nel presente, è uno dei club più attenti ai giovani talenti emergenti. Grazie al lavoro di Geoffrey Moncada e alla sua rete di scout, non c’è un giocatore fresco e dalle qualità notevoli che non finisca sotto il radar dei rossoneri. Certo, l’obiettivo reale è quello di arrivare sul talento prima di altre big, e fregarlo dunque alla concorrenza. Un’impresa difficile e che col passare del tempo lo sta diventando sempre di più.

Un esempio concreto che spiega quanto scritto sopra porta al nome di Arda Guler, il super talentino turco passato dal Fenerbahce al Real Madrid la scorsa estate. Il 19enne, trequartista puro, ha presto attirato l’attenzione dei più grandi club europei. Il Milan è stato uno dei primi club ad accorgersi di lui, ma una volta circolata la notizia, il nome del giovane ha presto fatto il giro del mondo, scatenando una spietata asta di mercato tra le più grandi d’Europa. Chi è che ha vinto la corsa a Guler è stato appunto il Real, grazie all’esborso di 20 milioni di euro.

Ma che il Milan era su di lui, pronto a duellare con le altre pretendenti, lo ha rivelato il giocatore turco in persona. Intervistato da Kafa Sports si è così espresso in merito: “C’erano offerte da PSG, Bayern, Barcellona, ​​Inter, Milan… Ma quando mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che il Real Madrid era interessato, mi sono emozionato, ero molto felice. Fin da piccoli molti bambini sognano di giocare nel Madrid, il club più grande del mondo”.

Occasione dunque persa per il Milan, ma attenzione perché Guler è tornato un nome caldo.

Guler, un’occasione persa che torna di moda

Non è una novità che il nome di Arda Guler sia tornato in orbita Milan. Il giovane 19enne non ha trovato lo spazio sperato al Real Madrid, sotto l’ala di Carlo Ancelotti, e i blancos stanno adesso ragionando su un prestito in estate. D’altronde, pare sia il turco in persona ad aver chiesto un trasferimento per poter aver spazio in cui essere protagonista. Il Milan starebbe valutando tale possibilità, ma una mossa del genere può essere presa in considerazione solo dopo la scelta del nuovo tecnico.

Oltre al Milan, Arda Guler è seguito con convinzione dal Siviglia, ma lui vuole giocare la Champions League e dunque non sembra un’opzione credibile. Se il Milan resterà una alternativa valida per l’estate questo lo capiremo nelle prossime settimane.