Non è escluso che Samuel Castillejo possa essere confermato titolare in Milan-Brescia. Marco Giampaolo deve ancora decidere la formazione e lo spagnolo potrebbe esserci.

Alle ore 17:00 l’allenamento di rifinitura rossonero in vista di Milan-Brescia. L’ultima seduta di preparazione alla partita di domani a San Siro.

Si dovrebbero capire meglio quelle che saranno le scelte di formazione di Marco Giampaolo per il match di San Siro. C’è curiosità di sapere se effettivamente il mister passerà dal modulo 4-3-1-2 al 4-3-2-1 e quali uomini sceglierà. Sicuramente ci saranno alcune novità rispetto al deludente ko di Udine.

Secondo Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport inviato a Milanello, dovrebbe esserci la conferma di Samuel Castillejo. Lo spagnolo, utilizzato finora da seconda punta, dovrebbe affiancare il connazionale Jesus Suso sulla trequarti alle spalle del centravanti unico Krzysztof Piatek. Sembrava che lì potesse giocare Hakan Calhanoglu, ma l’ex Bayer Leverkusen dovrebbe al massimo trovare posto in mediana.

Da vedere se il turco verrà riproposto come regista oppure se, in caso di inserimento di Ismael Bennacer ed esclusione di Lucas Paquetà, lui giocherà da mezzala sinistra. L’allenamento di rifinitura ci aiuterà a capire meglio quali possono essere le scelte di formazione di Giampaolo per Milan-Brescia di domani (ore 18).

Giampaolo: “Non cambio principi, chiedo pazienza. Mercato? Io alleno”