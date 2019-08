Milan, confermato il 4-3-2-1 per il debutto a San Siro contro il Brescia. In attacco dovrebbe esserci una grossa sorpresa: Giacomo Bonaventura in campo dal 1′.

Milan-Brescia, sarà 4-3-2-1 al debutto a San Siro. E come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dovrebbe esserci anche una grossa novità lì davanti: ossia Giacomo Bonaventura nel terzetto offensivo con Suso e Krzysztof Piatek.

Sembrava fosse Hakan Calhanoglu il candidato per sostenere il centravanti polacco in questo nuovo schema, e invece dovrebbe toccare a Jack domani sera davanti a 50.000 spettatori, reduce da un’ottima estate dove ha convinto a pieno Marco Giampaolo.

Milan-Brescia, le scelte di Giampaolo

Come poi evidenzia il quotidiano, l’anticipo di campionato sarà già decisivo per capovolgere le pessime impressioni del debutto: sarà una prova d’appello per giocatore e allenatore. E per tale impegno il tecnico abruzzese ha deciso di affidarsi a un profilo esperto e carismatico, il quale ha nelle corde tutto ciò che serve a questo Milan: assist, gol, movimenti e inserimenti.

L’altra novità sarà in mediana, con Ismael Bennacer in campo dal primo minuto. Al suo fianco spazio a Frank Kessie a destra e Lucas Paquetá sull’altro versante. La difesa, invece, resta la solita: con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli saranno al centro davanti a Gianluigi Donnarumma.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetá; Suso, Bonaventura; Piatek. All. Giampaolo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma Alf. All. Corini

