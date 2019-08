Suso è stato inserito nella lista dei convocati della Spagna per i prossimi due impegni contro Romania e Isola Faroe.

La Spagna stamattina ha pubblicato la lista dei convocati per le prossime due partite contro Romania e Isole Faroe. C’è anche il milanista Jesus Suso, reduce però da un momento non troppo positivo, né suo e né della squadra.

“Orgoglioso!“, ha scritto il numero otto del Milan sul proprio profilo Instagram. In effetti lui ha sempre manifestato grande voglia di partecipare agli impegni della sua Nazionale. Lo aveva convocato anche Luis Enrique durante la scorsa stagione, per poi uscire nuovamente dal giro in pochi mesi.

Per lui sarà un’occasione molto importante di mettersi in mostra e, magari, trovare nuove motivazioni per fare bene anche col Milan. A partire da domani per il match contro il Brescia, valido per la seconda giornata di Serie A. Marco Giampaolo lo schiererà di nuovo trequartista ma stavolta non da solo: al suo fianco uno fra Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura.

In questo modo, quindi in un 4-3-2-1, Suso avrà la possibilità di tenere una posizione più verso destra. Che è la sua comfort-zone. In questo modo potrà allargarsi o stringersi quando lo riterrà opportuno o a seconda delle dinamiche di gioco. Così Giampaolo spera di metterlo ancor di più nelle migliori condizioni.

OFICIAL | Esta es la convocatoria de España para los encuentros ante Rumanía e Islas Feroe#UnidosPorUnReto pic.twitter.com/o0Xzp2Vre1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 30 agosto 2019

Galli: “Giampaolo l’ideale, ma ho dubbi sul 4° posto”