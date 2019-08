Milan, parla Giovanni Galli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere rossonero appare scettico sull’obiettivo Champions League e scommette forte su Gianluigi Donnarumma

Nuovo corso del Milan, Giovanni Galli non appare fiducioso. L’ex portiere rossonero lo ha ammesso nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Quando infatti gli si chiede della nuova squadra di Marco Giampaolo, Galli appare scettico e ne spiega anche i motivi: “Nel Milan ci sono giocatori che hanno vissuto quattro direzioni: Galliani, Mirabelli, Leonardo, Maldini e Boban. Il progetto cambia troppo velocemente. Giampaolo è l’ideale per i giovani, ma io non so se questo Milan riuscirà ad arrivare tra le prime quattro. Ho grandi dubbi”, ammette l’ex calciatore.

L’unica grande certezza milanista resta Gianluigi Donnarumma, in grande spolvero già alla prima giornata. Anche qui l’attuale opinionista ne parla in modo piuttosto schietto: “Si sta togliendo il peso di quel benedetto contratto e ha già oltre 100 gare in A: diventerà un portiere enorme. Ora però basta col il Psg o altre. Finiamola. Vale anche per Raiola: o ti hanno detto di venderlo oppure bisogna che ti rassegni”.

