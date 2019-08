Clamorosa novità di formazione per il Milan contro il brescia: André Silva sarà il titolare al centro dell’attacco, fuori, a sorpresa, Krzyztof Piatek.

Novità clamorosa a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Brescia: Marco Giampaolo esclude Krzysztof Piatek dall’11 titolare e schiera André Silva centravanti. La notizia è stata riferita dai colleghi di Sky Sport 24.

Una scelta clamorosa del mister, con l’attaccante portoghese che sembrava fuori dal progetto e più volte messo in vendita nel corso di questa estate. Piatek non ha mai trovato la via del gol nel corso del pre-campionato, ed ha giocato male anche contro l’Udinese nella prima di campionato.

André Silva dunque si appresta a giocare da titolare contro il Brescia, nella seconda partita di campionato prima della sosta, la prima a San Siro, a due giorni dalla chiusura del calciomercato.

Decisione inaspettata, in una partita peraltro molto importante per il Milan che dovrà necessariamente ottenere i tre punti dopo il passo falso di Friuli. Senza sottovalutare il fatto che ci si aspettano anche passi avanti nel gioco e nelle idee tattiche proposte nel corso di queste settimane da Giampaolo.

