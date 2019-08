Esordio a San Siro per il Milan in Serie A. Oggi pomeriggio i rossoneri ospiteranno il Brescia neo-promosso: di seguito, ecco le formazioni ufficiali appena diramate.

Oggi San Siro torna a tingersi di rossonero. Esordio casalingo per il Milan nella Serie A 2019/2020. C’è tanta attesa per vedere come i rossoneri, oggi impegnati contro il Brescia, reagiranno alla sconfitta di domenica scorsa alla Dacia Arena contro l’Udinese.

La squadra di Marco Giampaolo è chiamata subito ad una risposta convincente, davanti al proprio pubblico. San Siro subito gremito per riabbracciare la propria squadra. Di fronte ci sarà il neo-promosso Brescia, vittorioso all’esordio in trasferta contro il Cagliari. La squadra di Eugenio Corini ha dato subito ottime risposte dal punto di vista del gioco e della condizione fisica.

I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali. Andiamo a scoprire dunque quali saranno gli schieramenti delle due squadre lombarde, Milan e Brescia, che tra pochissimo si sfideranno sul rettangolo verde dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Milan-Brescia: dove vederla in diretta tv e streaming

La sconfitta contro l’Udinese ha portato Giampaolo a rivedere alcuni posizionamenti in campo dei propri attaccanti. Rispetto alla trasferta friulana, Jesus Suso non agirà più da solo da trequartista. Giocherà sì in posizione più centrale rispetto al ruolo classico da attaccante di destra, ma sarà affiancato da Samuel Castillejo in un 4-3-2-1.

La punta sarà a sorpresa André Silva, fuori Krzysztof Piatek. In mezzo al campo esordio da titolare per Ismael Bennacer, schierato davanti la difesa. Ai suoi lati Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. Ivariata, invece, la difesa con Donnarumma tra i pali e il quartetto difensivo solito davanti a lui.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; André Silva.

Allenatore: Giampaolo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Tonali, Bisoli, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Allenatore: Corini.

🔴⚫️ Here’s our starting XI for our first home game of the season ⚽

🔴⚫️ Così in campo per la nostra prima in casa: #MilanBrescia ⚽#ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/vAAG4pocMy

— AC Milan (@acmilan) 31 agosto 2019