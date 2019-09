Sembra bloccata la trattativa per il trasferimento di Taison al Milan. Lo Shakhtar Donetsk avrebbe bloccato la cessione del brasiliano. Le ultime notizie.

Il Milan non vuole fermarsi ad Ante Rebic per rinforzare l’attacco. L’idea della dirigenza è quella di prendere un ulteriore innesto e in queste ore si parla soprattutto del brasiliano Taison.

Il 31enne è uno dei giocatori più importanti dello Shakhtar Donetsk, club col quale ha un contratto in scadenza nel 2021 con annessa clausola da 30 milioni di euro. La società ucraina inizialmente sembrava aver aperto a una trattativa per la cessione di Taison, ma le ultime notizie di Sky Sport rivelano che adesso l’operazione si è decisamente complicata.

Lo Shakhtar Donetsk avrebbe bloccato la vendita del brasiliano, togliendolo di fatto dal calciomercato. Non è escluso che il Milan possa comunque insistere nel proprio tentativo, però la pista rimane difficile. Ovviamente il club rossonero avrà anche delle alternative a Taison e bisognerà capire su chi potrebbe puntare.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno voglia di regalare un nuovo rinforzo in attacco a Marco Giampaolo. Fino alle 22 c’è tempo per provare a concludere un affare in questa finestra estiva del calciomercato. Vedremo se a Milanello approderà qualcun altro…

