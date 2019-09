Calciomercato Milan: Andrea Conti è rimasto in rossonero nonostante qualche opportunità. Oggi il suo agente Mario Giuffredi è tornato sull’argomento.

Nel corso del calciomercato estivo 2019 sono stati tanti i calciatori del Milan che avrebbero potuto lasciare il club, e che poi invece sono rimasti. Uno di questi è Andrea Conti, in verità sempre blindato dal suo agente e dallo stesso club.

Le indiscrezioni attorno a lui più volte lo hanno dato per potenziale partente, ma alla fine è rimasto. Sarà uno dei due terzini destri in rosa, in questo momento è la riserva di Davide Calabria ma siamo certi che nel corso della stagione si ritaglierà il suo spazio e metterà in difficoltà il mister nella scelta.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Conti



Oggi l’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha rilasciato una breve intervista in cui parla proprio del suo assistito. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato proprio della sua permanenza al Milan: “C’erano delle opportunità. Ma poi come avrebbe potuto guardarsi allo specchio? Andare via dal Milan significava andare via da sconfitti e io ho sempre detto ad Andrea che deve avere come obiettivo quello di tornare suoi suoi livelli per potere, in futuro, guardarsi alle spalle senza rimpianti”.

Dichiarazioni importanti quelle dell’agente, che ha ammesso interessi da parte di qualche club, ma la volontà è stata quella di rimanere per continuare a giocarsi le sue chance e soprattutto mettersi alle spalle le due stagioni da incubo per via degli infortuni.

Sulla prestanza fisica del terzino milanista, ha dichiarato: “Ad oggi non sappiamo ancora se è o meno un giocatore da Milan, non possiamo dirlo perché a causa degli infortuni non è stato ancora testato. Però adesso sta bene, parte alle spalle di Calabria ma l’importante, come per i cavalli all’ippodromo, è arrivare primi al traguardo. Non partire per primi”.