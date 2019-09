Secondo l’osservatorio sportivo, il Milan sarebbe al sesto posto per gli investimenti fatti sul calciomercato durante l’anno solare 2019.

C’è chi parla di un mercato svolto in sordina e senza grossi colpi per il Milan nell’estate appena terminata, ma i numeri in realtà sembrano dire cose ben diverse.

Oggi infatti il CIES, il noto osservatorio calcistico europeo che si occupa di numeri, spese e bilanci, ha redatto la classifica dei club del vecchio continente che hanno investito più denaro durante l’anno solare 2019, tra la sessione invernale di gennaio e quella recente estiva.

Il Milan si è classificato al sesto posto di questa speciale graduatoria, avendo speso ben 183 milioni di euro a bilancio per gli acquisti tra gennaio e agosto 2019. Gran parte di questo investimento è avvenuto in inverno, quando per i colpi Paquetà e Piatek il club ha messo sul piatto 70 milioni di euro complessivi.

Più di 100 i milioni investiti invece da Paolo Maldini e Zvonimir Boban per la campagna acquisti estiva: il colpo più costoso è quello che ha portato Rafael Leão dal Lille al Milan per circa 30 milioni di euro.

La classifica dei club europei più esosi vede primeggiare l’Atletico Madrid, con 329 milioni spesi, seguito dalle altre due big di Spagna: il Real Madrid secondo (324 mln) e il Barcellona terzo (256 mln). L’Inter e la Juventus precedono in lista proprio il Milan, visto che i nerazzurri per accontentare Antonio Conte hanno tirato fuori ben 212 milioni complessivi.

