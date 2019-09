Mercato chiuso, ma il Milan è comunque ancora operativo per gennaio e giugno. Come rivela Tuttosport oggi in edicola, ci sono già alcuni nomi segnati in rosso per il futuro rossonero

Presente e futuro, è tutto strettamente collegato in casa Milan. Così archiviato l’ultimo mercato, la società è comunque operativa e già proiettata verso il domani tra gennaio e giugno.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, sono tanti i nomi già presenti sui taccuini dei dirigenti rossoneri. Profili già presenti quest’estate e che, per un motivo o per un altro, non sono approdati in rossonero. Non ancora.

Calciomercato Milan, gli obiettivi tra gennaio e giugno

La filosofia di base resta la stessa: under 25, talentuosi e futuribili. Così restano nel radar nomi come Everton del Grêmio e Dani Olmo della Dinamo Zagabria e altri, su indicazione del direttore sportivo Frederick Massara, verranno seguiti e recensivi prima di capire se potrà esserci o meno un eventuale affondo.

Ma nel mirino di Geoffrey Moncada, capo-scouting milanista, ci sono intanto due profili in particolare come evidenzia il quotidiano: Lucas Martinez Quarta del River Plate e Rodolfo Pizarro del Monterrey.

Il primo, volendo, potrebbe essere l’erede di Mateo Musacchio. Perno difensivo del River Plate, ha grandi doti tecniche e fisiche ed ha già collezionato 68 presenze ufficiali con la maglia dei millionarios con cinque goal all’attivo. Il Milan già quest’estate ha avuto contatti con il suo agente, ma la società si è fermata solo a un sondaggio esplorativo con una serie di informazioni.

Il suo profilo, tuttavia, è seguito con abbastanza interesse in Via Aldo Rossi. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro, ma la dirigenza sudamericana è pronta a cederlo anche per un valore inferiore, circa 15. Così – evidenzia il giornale – il classe 96 potrebbe essere in investimento per sostituire appunto Musacchio, il cui contratto scade il 30 giugno 2021.

Più esperto a livello anagrafico è invece Pizarro, centrocampista offensivo messicano. Il giocatore – si legge – è stato proposto a più riprese durante l’ultima estate. Con una una clausola di ‘appena’ 8 milioni di euro, potrebbe essere una soluzione usufruibile già durante l’inverno qualora Giampaolo necessitasse di un’altra soluzione sulla trequarti. Il 25enne – conclude Tuttosport – è stato segnalato al Milan dallo stesso talent scout che, nel 2014, aveva proposto un semi sconosciuto Hirving Lozano, che all’epoca costava ‘soltanto’ 5 milioni.

Karapetian sulla simulazione di Bonucci: “È stato vergognoso”