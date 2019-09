Sinisa Mhajlovic inzierà il secondo ciclo di chemioterapia per combattere la sua leucemia. Il tecnico serbo perciò non sarà presente in panchina per Brescia-Bologna.

Ha fatto il giro del mondo il coraggio di Sinisa Mihajlovic nell’affrontare la leucemia che lo ha colpito durante questa estate. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina per le prime due sfide in Serie A del suo Bologna.

Adesso però dovrà cominciare il secondo ciclo di chemioterapia per continuare a combattere la leucemia e dunque non sarà presente alla prossima trasferta della sua squadra a Brescia. Il tecnico è dunque tornato all’ospedale Sant’Orsola dove continuerà le cure.

L’assenza di Mihajlovic per Brescia-Bologna è già nota nonostante manchi ancora una settimana al match, ma è notizia già anticipata tempo fa dal primario dell’ospedale, che aveva riferito la presenza saltuaria del mister in panchina al fianco dei suoi calciatori. A seguire e guidare in campo i rossoblu, sarà il secondo di Mihajlovic, De Leo.