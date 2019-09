Scopriamo le formazioni ufficiali di Finlandia-Italia, partita valida per le qualificazioni all’Europeo 2020. Il CT Mancini esclude Romagnoli, è Acerbi ad affiancare Bonucci.

Stasera al Tampere Stadion si gioca Finlandia-Italia, match valido per le qualificazioni all’Europeo 2020. Gli azzurri, reduci dalla vittoria con l’Armenia, ci tengono a vincere per avvicinarsi all’obiettivo.

Il commissario tecnico Roberto Mancini cambia qualcosa nella formazione titolare. Innanzitutto mette in panchina Alessio Romagnoli a favore di Francesco Acerbi come partner di Leonardo Bonucci al centro della difesa. La prestazione del capitano del Milan era stata oggetto di qualche discussione e il CT ha optato per un cambiamento. Non viene confermato neppure Alessandro Florenzi, visto che a destra come terzino destro stasera giocherà Armando Izzo. Invece mantengono il posto Gianluigi Donnarumma in porta ed Emerson Palmieri a sinistra.

A centrocampo vengono riproposti Jorginho e Nicolò Barella, mentre Stefano Sensi sostituisce lo squalificato Marco Verratti. Per quanto riguarda l’attacco, l’unico confermato è Federico Chiesa. A completare il reparto ci sono Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini, out Andrea Belotti e Federico Bernardeschi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Finlandia-Italia.

Finlandia – Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.

Italia – Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini.