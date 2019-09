Il centrocampista algerino Ismael Bennacer starebbe puntando a emulare le qualità e le grandi prestazioni di Andrea Pirlo ai tempi del Milan.

Il motivo dell’acquisto da parte del Milan del centrocampista Ismael Bennacer è molto chiaro: ai rossoneri serviva a tutti i costi un metronomo dai piedi buoni e con la carriera tutta in divenire.

Un calciatore ideale per le trame di gioco di Marco Giampaolo, visto che per caratteristiche fisiche e tecniche l’algerino ricorda da vicino Lucas Torreira, regista difensivo uruguayano che è stato punto fermo della Sampdoria allenata dall’attuale tecnico milanista.

Come ricorda oggi il Corriere dello Sport l’intento del Milan è quello di reperire finalmente, dopo anni di flop in questo ruolo, un degno erede di Andrea Pirlo. In pratica Bennacer starebbe studiando le giocate e la genialità espressa dallo storico centrocampista ex Milan, Juventus e Nazionale azzurra, anche se il paragone ad oggi è ancora improponibile.

I rossoneri, dopo l’addio di Pirlo nel 2011, hanno provato a sostituirlo in tantissimi modi. Per esempio cambiando tipologia di gioco e puntando su mediani più massicci, come Van Bommel, De Jong o il recente Bakayoko. Oppure sperimentando in cabina di regia calciatori decisamente poco adatti, da Poli passando per Bertolacci sino Bonaventura.

Tocca ora a Bennacer provare a prendersi il posto e vincere il dualismo con l’esperto Lucas Biglia, lui sì metronomo già affermato ma finora sempre frenato dagli infortuni muscolari. Il classe ’97 algerino, giunto a Milanello con la nomea di miglior calciatore nell’ultima Coppa d’Africa, è pronto a raccogliere la pesante eredità, ma senza fretta.

