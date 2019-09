Sono passati esattamente 18 anni da quando Filippo Inzaghi segnò il suo primo gol ufficiale con la maglia rossonera in Serie A.

La grandezza di Filippo Inzaghi è testimoniata dal fatto che il suo numero di maglia, il 9, ancora oggi resta una maledizione per ogni attaccante del Milan che prova a prenderlo in eredità.

L’ultimo vero bomber d’area di rigore della storia rossonera è stato proprio Super Pippo, capace di segnare ben 126 reti in trecento presenze ufficiali con la maglia rossonera sulle spalle.

Oggi è un giorno speciale per Inzaghi, visto che il 9 settembre si celebra l’anniversario del primo gol in campionato dell’ex centravanti con il Milan. Era il lontano 2001, quando nel match valido per la seconda giornata di Serie A contro la Fiorentina Pippo si sbloccò.

Una gara dominata dal Milan di Fatih Terim e vinta col punteggio di 5-2, nella quale Inzaghi siglò la terza rete rossonera, il classico gol di rapina approfittando di un mezzo pasticcio del difensore viola Pierini. Protagonista assoluto fu Andriy Shevchenko, suo partner d’attacco autore di una doppietta spettacolare.

Quella sera di diciotto anni fa esatti nacque dunque la leggenda di Inzaghi in maglia rossonera, per una carriera felice e prolifica che lo porterà a disputare undici stagioni a Milanello e sollevare trofei unici, come lo Scudetto o la Champions League.