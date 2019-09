Ismael Bennacer, Léo Duarte e Ante Rebic si “presentano” al Milan. Il canto dei tre nuovi acquisti questa sera a cena nel ritiro di Verona.

Negli ultimi anni si è diffusa una pratica molto particolare quando ci sono dei nuovi acquisti in una squadra. Con la rosa al completo, alla prima occasione, chi è appena arrivato deve esibirsi in una prestazione canora mentre sono tutti a tavola.

Questo succede anche al Milan e abbiamo già visto alcuni nuovi tramite i video dei giocatori sui social. Questa sera è toccato agli ultimi arrivati: Ismael Bennacer, Léo Duarte e Ante Rebic. I tre, a turno, sono saliti su una sedia e hanno cominciato a cantare. Ecco, di seguito, i video pubblicati da Gianluigi Donnarumma nelle sue Stories su Instagram:

Bennacer, Duarte & Rebic

♥️🖤🤣🎶 pic.twitter.com/dBqnwayY7V — A Tutto Milan 1899 (@atmilan1899) 14 settembre 2019



Questa “pratica” è molto divertente e succede praticamente in ogni squadra, in Italia e non solo. Certo è che Bennacer e Duarte lo hanno fatto con notevole ritardo… Rebic invece è la prima volta che è in ritiro con il Milan prima di una partita. Domani farà probabilmente il suo esordio ma sicuramente non dal primo minuto.

L’attaccante croato, come è noto, è arrivato dall’Eintracht in un’operazione che ha coinvolto anche André Silva, che ha fatto il percorso inverso. Il portoghese ha debuttato in Bundesliga oggi pomeriggio con una sconfitta e senza lasciare il segno. Vediamo se, invece, sarà più fortunato l’esordio di Rebic coi rossoneri.

