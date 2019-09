Prima rete di Patrick Cutrone con la maglia del Wolverhampton nella sconfitta col Chelsea per 5-2. Di seguito il video della rete dell’attaccante ex Milan.

Primo gol di Patrick in Premier. #Cutrone 🐺 pic.twitter.com/qLVcTWcGyr — El Diez (@walnut_85) 14 settembre 2019

Arriva alla quinta giornata di Premier League la prima gioia di Patrick Cutrone con la maglia del Wolverhampton. Non ricorderà volentieri il risultato finale (5-2 per il Chelsea), ma è comunque una prima volta molto importante.

Il gol dell’attaccante italiano, preso dal Milan per circa 18 milioni, è arrivato nei minuti finali della partita, intorno all’85’: un tap-in comodo dopo la ribattuta di Kepa. Una rete molto facile per un rapace dell’area di rigore come Cutrone, che poi ha recuperato la palla per riportarla al centro e dare la scossa per un’improbabile rimonta.

Infatti la rete di Patrick non è servita al Wolverhampton per rimettere a posto la gara perché era ormai troppo tardi. Ma è comunque un gol che farà molta fatica a dimenticare perché il primo in Premier League e con la maglia di una squadra diversa dal Milan.

Per lui è stato un addio molto doloroso ai rossoneri: ha fatto di tutto per convincere Marco Giampaolo e la società a non cederlo, ma il club aveva altre idee e soprattutto altri progetti. Infatti Cutrone ha fatto fatica ad adattarsi al sistema di gioco del mister, le stesse difficoltà che sta affrontando Krzysztof Piatek in questo periodo.

