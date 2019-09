Ironia e critiche sui social per la seconda maglia della Juventus messa in mostra oggi contro la Fiorentina. Ecco la foto e le battute più simpatiche.

La Juventus non va oltre lo 0-0 allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Ad essere sotto esame però non è stata la brutta partita disputata dalla squadra di Maurizio Sarri, ma dalla scelta stilistica delle maglie.

Oggi il club juventino ha mostrato in campo la propria seconda maglia, la quale ha suscitato parecchie polemiche negative tra tifosi e semplici appassionato. Non è piaciuta la scelta dei colori: oltre al bianco, un classico per la Juve, c’è un rosso chiaro che poco ha a che fare con la storia del club.

E sui social ovviamente è emersa una forte critica, e anche battute divertenti. “Sembra il Bari” scrivono alcuni, “No, è la Polonia. Piacerà a Boniek e Szczęsny questa maglia” . E poi anche qualche frecciatina alla squadra di Sarri scesa in campo oggi: “Più brutta della partita della Juve di oggi, c’è solo questa terza maglia”.

A voi piace la maglia della Juve di oggi?🙄 A me pare quella della Polonia dei tempi di Zmuda, Lato e Bonieck 😂 — Lucio NoGood 37✋#13 1000% (aNala) (@Lucifero1967) 14 settembre 2019

Veder giocare le zebre, e a Firenze, con la maglia del Bari mi fa un certo effetto. Una partita di una bruttezza unica e x ora hanno salvato la pellaccia. Niente di più facile, cmq, che nel 2° tempo uccellino i “picciotti” di Rocco che ormai imperversa su tutti i media italiani — Hrundi V. Bakshi (@bakshihrundi1) 14 settembre 2019

Qualcuno mi spiega che cosa c’entra con la #juve e la sua storia questa maglia? Piacerà a @BoniekZibi forse perché gli ricorderà la Polonia… ma la #Juve… bohhhh pic.twitter.com/EnxfQsSkGI — umberto zapelloni (@uzapelloni) 14 settembre 2019

Verona-Milan: Biglia titolare, Paquetà trequartista