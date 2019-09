Il Milan che domani sera giocherà al Bentegodi contro l’Hellas Verona, avrà qualche importante cambio di formazione. Ecco le ultimissime da Sky Sport 24.

Marco Giampaolo prepara importanti novità in vista del match del Milan al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Previsti alcuni cambi importanti e inaspettati nell’11 titolare. In particolare che riguardano il centrocampo.

Pare infatti che Lucas Biglia sia in vantaggio nel ballottaggio con Ismael Bennacer per un posto da titolare davanti la difesa. L’argentino è tornato a disposizione del mister, e potrebbe superare l’algerino nelle gerarchie.

Nel 4-3-1-2 Giampaolo starebbe anche pensando a schierare Lucas Paquetà trequartista. Il brasiliano potrebbe rimpiazzare Samuel Castillejo nell’11 titolare, con Jesus Suso più vicino alla porta insieme a Krzysztof Piatek.

Giampaolo cambia il Milan contro il Verona

Marco Giampaolo dunque sarebbe pronto a cambiare ancora il Milan in questa terza giornata di campionato. Nonostante abbia ritrovato la squadra al completo da pochi giorni vista la sosta per le nazionali in cui moltissimi rossoneri sono partiti in giro per il mondo.

Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-3-1-2 che peraltro, con questi interpreti, potrebbe essere anche letto come un 4-3-2-1, con Suso e Paquetà ad agire entrambi sulla trequarti. Due mancini a servizio di Piatek, pronto e determinato a ritrovare la via del gol.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek.

Hellas Verona, tegola per Juric: il difensore salta il Milan