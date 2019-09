Domani nella sfida contro il Milan al Bentegodi, l’Hellas Verona dovrà fare a meno di Salvatore Bocchetti al centro della difesa per infortunio al polpaccio.

L’Hellas Verona domani ospiterà allo stadio Bentegodi il Milan, nel match valido per la terza giornata di Serie A. I padroni di casa però dovranno fare a meno di un calciatore, infortunatosi oggi e che non sarà disponibile domani sera.

Si tratta di Salvatore Bocchetti, difensore che in passato ha giocato una stagione con il Milan. Una lesione al polpaccio lo ha costretto al forfait. Il tecnico Ivan Juric dovrà dunque fare a meno del proprio difensore centrale. La notizia è stata riferita direttamente dal sito del club veronese.

Nel comunicato ufficiale si legge: “Hellas Verona FC comunica che – dopo le visite strumentali alle quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime ore – Salvatore Bocchetti non sarà evidentemente disponibile per la partita di domenica sera contro il Milan, in quanto gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al capo prossimale esterno del gastrocnemio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.