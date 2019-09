Lucas Biglia ha saltato le prime due giornate di campionato per infortunio. Domani contro l’Hellas Verona può tornare titolare al posto di Ismael Bennacer.

Marco Giampaolo sta valutando l’opzione di schierare dal primo minuto Lucas Biglia al posto di Ismael Bennacer domani sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Una scelta di cui il mister ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna.

Le parole del mister, parecchio infastidito dalle continue domande sulle scelte di formazione. Nello specifico, ecco la sua risposta sul dualismo Biglia-Bennacer: “Mi chiedete troppo, giocherà sicuro uno dei due. Poi mi chiederete perché ha giocato tizio e non caio. Ma tanto si ragiona col senno di poi”.

Giampaolo e il dubbio Biglia-Bennacer

Biglia aveva saltato le prime due giornate contro Udinese e Brescia per via di un infortunio muscolare all’adduttore. L’argentino non è stato al massimo della forma ma da poco più di una settimana è tornato regolarmente ad allenarsi.

Contro l’Udinese fece molto discutere la scelta del mister di adattare Hakan Calhanoglu davanti la difesa, ruolo in cui non aveva mai giocato da titolare, per tenere Bennacer fuori visti i pochi allenamenti fatti con la squadra.

Contro il Brescia però Bennacer non solo ha giocato titolare, ma è stato anche eletto migliore in campo da molti. Rimettere in dubbio l’algerino per il rientrante Biglia, può sembrare strano. Staremo a vedere quali saranno le scelte del mister domani.

Secondo i colleghi di Gianlucadimarzio.com dovrebbe giocare Bennacer titolare. Mentre il collega di Sky Sport Manuele Baiocchini segnala Biglia titolare nell’11 probabile del Milan contro il Verona.