Ivan Juric dopo Hellas Verona-Milan ha parlato della sconfitta 0-1 sottolineando che la squadra veneta meritava di non perdere al Marcantonio Bentegodi.

Un buon Hellas Verona quello visto stasera al Marcantonio Bentegodi contro il Milan. Nonostante la sconfitta 0-1, la squadra veneta può essere contenta della prestazione. Da considerare anche che dopo poco più di 20 minuti sono rimasti in 10 per l’espulsione di Stepinski.

Ivan Juric al termine del match si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto successo: «Sono contento dei ragazzi. In 11 contro 11 siamo stati nettamente migliori, abbiamo avuto occasioni migliori e dopo ci siamo difesi bene concedendo solo un tiro di Calabria. Abbiamo creato più chance di loro, giocando in una maniera diversa. Dispiace, se c’era una squadra che meritava punti oggi era la nostra».

Successivamente all’allenatore dell’Hellas Verona è stato chiesto degli episodi da VAR e anche della mentalità della sua squadra: «Mi sono sembrate tutte decisioni al limite. Il rigore era netto, però comunque accetto quanto successo. Dobbiamo giocare con questo spirito, sempre concentrati e aggressivi. Bisogna dare il massimo. Verre? Oggi bene, ma è all’inizio del suo cammino e può crescere ancora tanto».

Infine Juric ha elogiato la sua retroguardia, composta da giocatori che non si conoscevano e che è riuscito ad assemblare positivamente: «La difesa finora ha lavorato bene. Sono tutti giocatori senza esperienza in Italia, tranne Gunter che al Genoa non aveva fatto benissimo. Ma hanno lo spirito giusto e forza nel reggere i contrasti, devono continuare così».

