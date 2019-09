CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI VERONA-MILAN

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna per la terza giornata. Il Milan, reduce dalla vittoria di misura a San Siro col Brescia, torna in trasferta con l’Hellas Verona.

La partita è in programma oggi alle 20.45 al Marcantonio Bentegodi. Come sempre sarà una sfida difficile per la squadra rossonera, infatti i precedenti parlano chiaro: 10 vittorie per l’Hellas, 8 pareggi e 9 vittorie del Milan. Negli ultimi cinque scontri, il Diavolo ha vinto soltanto una volta, poi due pareggi e due sconfitte. Insomma, uno score pessimo contro questo avversario e una motivazione in più per l’incontro di oggi.

Non sarà facile però provare a portare a casa tre punti, che permetterebbero al Milan di andare a sei punti in classifica e ad alzare il morale, sia della squadra che della tifoseria. Il debutto con l’Udinese e le difficoltà con il Brescia non hanno aiutato l’ambiente a risollevarsi. Servirà quindi non solo il successo ma anche una prestazione importante.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Giampaolo in conferenza stampa è stato chiaro: “Contro il Brescia non ho cambiato modulo“. Sembrava evidente, ma a qualcuno è servito il chiarimento da parte del diretto interessato. Ciò che è cambiato a San Siro, rispetto ad Udine, sono le posizioni di Suso e Castillejo, semplicemente invertite.

Jesus è andato a fare la seconda punta con licenza di allargarsi e cercare la sua mattonella (da lì è nato l’assist per il gol di Calhanoglu), mentre Casti ha giocato sulla trequarti con compiti di inserimento. Adesso, invece di André Silva, ci sarà Krzysztof Piatek, che dovrà lavorare per la squadra.

Novità a centrocampo. Stando alle ultime novità, gioca Lucas Biglia in cabina di regia e non Ismael Bennacer. Kessie e Calhanoglu le mezzali. In difesa tutto confermato: Theo Hernandez è recuperato ma non gioca, c’è Rodriguez con Calabria dall’altra parte e Musacchio–Romagnoli al centro. Niente da fare per Duarte nonostante i miglioramenti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Castillejo; Piatek, Suso. All. Giampaolo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino, Stepinski