Verona-Milan, il commento di Marco Giampaolo. “Milan imbarazzante? Esagerato”, poi parla di Paquetá e spazza subito via delle polemiche riguardanti Piatek.

Milan di misura e ancora a fatica. Così come col Brescia a San Siro, la storia si ripete anche al Bentegodi col Verona. Questa volta, però, nonostante anche una superiorità numerica giunta dopo appena 20 minuti di gioco.

Ma la buona notizia, oltre alla vittoria di per sé, è che il Diavolo ha finalmente ritrovato Krzysztof Piatek. Freddezza dal dischetto e un raddoppio da rapace d’area vanificato soltanto dall’intervento del VAR.

Ma non aveva dubbi in merito Marco Giampaolo, intervenuto soddisfatto nel post partita. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Piatek è sereno, vi avevo detto che lo avevo visto bene nei giorni scorsi. Per voi le cose cambiano con i risultati, ma bisogna esaminare i contenuti della partita”.

Il tecnico ne approfitta anche per eliminare subito ogni possibilità di polemica in merito all’esultanza del polacco. Non voleva zittire nessuno in particolare: “E’ un ragazzo a posto, non è uno che fa casino, non ho visto nulla di polemico”.

Per quanto riguarda il collettivo, invece, il tecnico ammette imperfezioni e cose da rivedere. Ma guai ad esagerare: “Definire imbarazzante il Milan del primo tempo mi pare esagerato. Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene, ha giocato come doveva giocare. Ma sui sistemi di gioco bisogna lavorare, il 4-3-3 abbiamo potuto permettercelo perché eravamo in undici contro dieci”.

Nel precedente 4-2-3-1, invece, è stato presto sostituito Lucas Paquetá: “E’ un po’ disordinato in quel ruolo, ma lo metto apposta lì. Gli manca qualcosa, ma non nella volontà”. Il Milan ancora non ha una forma definitiva, ma ciò non preoccupa il tecnico: “Non esistono squadre perfette a metà settembre”.

