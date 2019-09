Verona-Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Sono quattro i non promossi del Bendegodi: il peggiore in campo, a sorpresa, è Lucas Paquetá.

Verona-Milan, sono quattro gli insufficienti per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Davide Calabria, Ricardo Rodriguez, Lucas Paquetá e Suso: tutti con 5.5 in pagella.

Mentre Gianluigi Donnarumma e i difensori centrali se la cavano con un 6, i due esterni non convincono al 100%. Per Calabria pesa l’errore macroscopico nel finale, che ha rischiato davvero di compromettere tutto, mentre lo svizzero sbaglia troppi appoggi e ha responsabilità sul palo colpito da Valerio Verre.

Voto 6 per Frank Kessie e Lucas Biglia, 6.5 per un ottimo Hakan Calhanoglu: dopo il goal decisivo in Milan-Brescia, arriva un’altra prestazione importante.

Delude invece Paquetá, provato a gran sorpresa trequartista: è lui il peggiore in campo per la rosea. Appena un paio di spunti e nulla più, poi diversi palloni persi e un cambio all’intervallo che pesa come un macigno.

Anche Suso non convince. Pure quando si sposta nella sua confort zone, ossia largo a destra, non incide come dovrebbe: un paio di tiri e poco altro. 6 per un ritrovato Krzysztof Piatek, 6.5 per il subentrante ed esordiente Ante Rebic: da lui nasce l’azione del raddoppio sfiorato da Calabria, poi fa ammonire Sofyan Amrabat e produce strappi molto utili.

Voto 6, infine, per mister Marco Giampaolo che fa dietrofront nella ripresa e passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3. Ed è così che arrivano i risultati sperati, anche se la strada, chiaramente, è ancora lunga.

Milan, riecco Piatek: digiuno spezzato, ora obiettivo derby