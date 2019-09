Marco Giampaolo è intervenuto anche in conferenza stampa nel post Verona-Milan. L’allenatore rossonero ha risposto ad alcune domande sui singoli, in particolare Lucas Paquetà, schierato per la prima volta da trequartista oggi.

Non ha convinto pienamente visto che è stato sostituito ad inizio secondo tempo. Ecco il parere del mister su questo giocatore: “E’ un po’ disordinato in quel ruolo, ma lo metto lì proprio per questo. Devo farlo diventare un giocatore completo. Gli manca ancora qualcosa, ma è volenteroso. Si tratta di un ragazzo intelligente, capirà quando è il momento di essere più concreto e quando prendersi delle libertà“.

Su Hakan Calhanoglu non ha nessun dubbio: “Grande giocatore, ha dribbling e tiro. Ti può aiutare molto quando trovi squadre che si chiudono, faccio fatica a privarmi di lui. Deve mettere a posto qualcosa ma ci lavorerà“. Sul ritorno di Giacomo Bonaventura: “Non è pronto per partite del genere. Deve aver pazienza anche lui, sta migliorando“.

Infine un parere su Lucas Biglia, schierato dal primo minuto nonostante il rientro dall’infortunio da pochi giorni: “Leader, giocatore forte. Sa stare in campo. Anche Bennacer è forte. Le fondamenta le costruisco coi giocatori che ritengo giusti in alcuni momenti. Ho pensato che potesse giocare perché sa non affogare nelle difficoltà“.

