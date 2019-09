Andrea Bertolacci ancora senza squadra dopo l’esperienza negativa al Milan. Adesso Udinese e Sassuolo riflettono sulla possibilità di ingaggiarlo.

Andrea Bertolacci risulta tuttora svincolato, dopo essersi liberato dal Milan in seguito alla scadenza del contratto nel giugno scorso. Sono circolate diverse voci su alcune possibili destinazioni, ma non è stato firmato alcun accordo.

Il 28enne centrocampista è ancora alla ricerca di una squadra nella quale proseguire la propria carriera. La sua priorità è quella di rimanere in Italia, pertanto spera di trovare una sistemazione in Serie A. Secondo le ultime notizie emerse, sulle sue tracce ci sarebbero Udinese e Sassuolo.

Il club friulano è partito bene in campionato battendo il Milan alla prima giornata, ma poi ha perso contro Parma e Inter. Al centrocampo di Igor Tudor potrebbe fare comodo un elemento di buona esperienza come Bertolacci. Ma forse neppure a Roberto De Zerbi dispiacerebbe.

La squadra emiliana ha collezionato sconfitte e una vittoria nei primi tre turni di Serie A. In mediana è abbastanza a posto numericamente, ma non è escluso che la dirigenza possa pescare un innesto a parametro zero nei prossimi giorni. Vedremo se Bertolacci approderà all’Udinese oppure al Sassuolo. O se dovrà ulteriormente attendere e si trasferirà altrove.

