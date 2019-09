Lucas Paquetá e Marco Giampaolo, tutto risolto. Ma spunta anche un confronto tra il brasiliano e i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Dalle colonne di Tuttosport giunge un interessante retroscena.

Non solo direttamente con Marco Giampaolo. Come racconta Tuttosport oggi in edicola Lucas Paquetá, piuttosto, ieri ha avuto un confronto anche con la dirigenza del Milan. In particolare con le figure del Dt Paolo Maldini e del Ds Frederic Massara.

Tuttavia – rivela il quotidiano – sembra che con i due dirigenti si siano toccati più gli aspetti tecnici che altro. Perché dopo l’avvio positivo con Gennaro Gattuso nel 2019, il brasiliano ora sta faticando a imporsi in questa nuova gestione.

Non è stato affrontato il tema social. O comunque Maldini e Massara sono andati rapidamente oltre, tant’è che la società ha deciso di non multare il calciatore. Per quanto riguarda invece il tecnico, tutto risolto e chiarito.

Il confronto – racconta Ts – è durato poco, i toni sono stati sereni e i due si sono lasciati con una stretta di mano. Uscendo dal centro sportivo, Paquetá è apparso sereno. Anche perché oltre a chiarire quel “troppo brasiliano” inteso solo e unicamente sul piano tattico, il tecnico gli ha ribadito quanto sia importante per il suo sistema di gioco e per l’intera società rossonera.

