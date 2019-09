Milan, la carica di Ismael Bennacer in vista del derby. Il neo acquisto commenta il big match di sabato e parla del suo arrivo in rossonero dopo la Coppa d’Africa.

Milan, parla Ismael Bennacer. In vista del derby tra meno di 70 ore, il neo centrocampista rossonero ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport.

Dalla Coppa D’Africa, dove è stato eletto il miglior giocatore, alla nuova sfida milanista: “È stato tutto velocissimo, ora ho mi sto ambientato e stiamo lavorando e crescendo insieme. Sono contento di essere qui, questa è una grande sfida per me”.

Dall’esordio col Brescia alla panchina a sorpresa col Verona. Il 21enne algerino l’ha vissuta serenamente: “Non ci sono rimasto male per la panchina, no. E’ normale. Io sono a disposizione del mister, sono un giocatore nuovo e devo lavorare”.

Ammirazione e rispetto, intanto, per un leader come Lucas Biglia. L’ex Empoli ha infatti rivolto parole al miele all’argentino: “Biglia è tornato, è un grande giocatore e posso solo imparare tanto da lui. Parliamo di un giocatore di esperienza, che sa perfettamente cosa fare in campo. È sempre concentrato fino alla fine. Non siamo uguali e questo è solo un bene, perché così potrò imparare ciò che a me manca”.

Ora il grande esame della stracittadina. “E’ una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare”, ammette con fierezza Bennacer. E come spesso capita, non c’è favorito al di là dei valori tecnici e degli ultimi risultati: “E’ sicuramente importante per i nostri tifosi, ma per noi è una gara da tre punti. Non si può dire che c’è una squadra più forte dell’altra, vedremo sul campo. Ma dobbiamo vincere perché questa partita è il primo grande test”.

