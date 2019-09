Le parole di Suso nel pre partita di Milan-Inter. Lo spagnolo è fra quelli che più conosce quanto sia importante il derby.

Jesus Suso è stato spesso protagonista nel derby di Milano. In particolar modo nel 2016 con la doppietta, poi la partita finì 2-2 con il gol allo scadere di Ivan Perisic. Si tratta di uno dei veterani della rosa e quindi conosce cosa significa giocare questa partita.

Intervenuto a Milan TV, lo spagnolo ha parlato così di questa lunga settimana: “E’ stata importante. Il derby è sempre qualcosa di speciale. Manca ancora tanto alla partita, vincere sarebbe bellissimo“. Sulla partita: “In serate del genere i dettagli fanno la differenza. Serve concentrazione. A Giampaolo piace il possesso e il pressing alta. Siamo sulla strada giusta“.

Cosa serve per battere l’Inter? Il parere di Suso: “Sanno cosa fare e giocano un calcio difficile. Sarà importante la testa. Proveremo a vincere“. Il Milan parte sfavorito, ma in partite del genere sappiamo che conta poco. La differenza la farà la testa, la concentrazione e la voglia di portare a casa il risultato. L’Inter non è imbattibile e la partita con lo Slavia Praga lo ha dimostrato.

