Alle 20:45 il calcio d’inizio di Milan-Inter. Secondo Sky Sport, Marco Giampaolo comunicherà la formazione ufficiale alla squadra durante la riuonione tecnica delle ore 18:00.

Marco Giampaolo tiene tutti sulle spine riguardo la formazione ufficiale che dovrà schierare stasera in Milan-Inter. Solo qualche indiscrezione, ma nessuna certezza in merito all’11 rossonero che scenderà stasera in campo contro i nerazzurri.

I colleghi di Sky Sport riferiscono che il tecnico non ha ancora comunicato la formazione alla squadra. Lo farà alle ore 18 nel corso della riunione tecnica che si svolgerà a Milanello. Poco dopo la squadra partirà alla volta di San Siro in pullman.

Giampaolo ha imposto le sue regole, e la squadra sa bene cosa deve aspettarsi. Si tratta di scelte più o meno condivisibili, ma che il tecnico ha intenzione di perseguire.

Così come per quanto riguarda la gestione dei nuovi acquisti: li ha dosati con il contagocce in queste prime tre giornate. L’idea più volte ripetuta dal tecnico è quella della “conoscenza collettiva“, che vuole insegnare ai propri calciatori.